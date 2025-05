A alma sabe quando é hora de sair da espera e transformar o desejo em ação

Bom Dia! Acordando sem pressa, enquanto o sábado oportuniza diferentes sentimentos... Será um final de semana de abraços e de afetos... Como é bonito o dia das mães... Elas são inesquecíveis, tanto na terra como no céu... Mesmo que as demonstrações sejam muitas, uma prece pelas mães é um gesto grandioso de amor... Feliz dia! Parabéns às Mães!

“Nem tudo depende do tempo. Nem tudo melhora com o tempo. Porque, às vezes, não é de tempo que precisamos, mas de atitudes.” (@camposde.margaridas).

Quando se trata da relação com o tempo, somos todos iniciantes. Conforme a maturidade foi se estruturando em minha vida, a valorização das horas e dos minutos tornou-se fundamental. É como se existisse um respeito profundo pelo tempo que está à minha disposição. Mas não posso estacionar no tempo. As atitudes são determinantes. Porém, é no decorrer do tempo que as atitudes são formatadas.