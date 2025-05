Vila Flores realiza 2º Festival do Pão Frito, neste final de semana

De sexta-feira (9) até domingo (11), Vila Flores realiza o segundo Festival do Pão Frito, que integra comemorações de aniversário do município. O evento ocorre no Salão Paroquial da cidade, com destaque para a gastronomia típica da região.

O tradicional pão frito vai ser preparado pelos Clubes de Mães de quatro comunidades, com apoio da Emater. O saquinho do pão frito vai ser vendido por quinze reais e acompanha um sabor de geleia ou doce de leite. Um dos diferenciais dessa edição é o pão frito com gelatto.