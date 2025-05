Bombeiros encerram buscas por homem desaparecido há uma semana em Bom Jesus

Equipes realizaram varredura aquática e subaquática no Rio Pelotas. Corpo de Bombeiros de Vacaria / Divulgação

O Corpo de Bombeiros encerrou as buscas por Luis Antonio Chaves, 52 anos, morador de Bom Jesus, nos Campos de Cima da Serra, que está desaparecido desde segunda-feira (5). A operação ocorreu entre quinta (8) e sábado (10) com a utilização de cães, drones e embarcação na região de Casa Branca, interior do município. Contudo, Chaves não foi encontrado.

De acordo com o comando do 5° Batalhão de Bombeiro Militar (BBM), um relatório das atividades foi encaminhado à Polícia Civil. O delegado Gustavo Costa do Amaral, de Bom Jesus, afirma que não há investigação a ser feita porque, segundo ele, não existe qualquer indício de crime.

Durante três dias, foram coordenadas três frentes de trabalho: equipes de bombeiros militares de Vacaria fizeram varredura aquática e subaquática no Rio Pelotas, na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina; enquanto uma guarnição de Caxias do Sul atuou com drone com câmera térmica em áreas de mata, e outra, de Porto Alegre, focou na procura com cães treinados.

Conforme o pelotão de Vacaria, a ausência de informações precisas sobre trajeto ou último ponto em que Chaves foi visualizado dificultou a delimitação de área de buscas.

Foto de Luis Antonio Chaves, cedida pela família à polícia. Polícia Civil / Divulgação