Um dia após ter uma ponte levada pela força do Arroio Barramansa, na área central, Santa Tereza segue contabilizando transtornos em função da chuva dos últimos dias. Além dos danos na infraestrutura, a Defesa Civil da cidade está retirando famílias de casa devido ao aumento constante no nível do Rio Taquari. Desde esta terça-feira (30) a cidade também está com todos os acessos bloqueados.