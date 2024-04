A chuva intermitente das últimas horas fez o nível do Rio Taquri, em Santa Tereza, subir consideravelmente nesta terça-feira (30). A vazão, no entanto, ainda não extrapola os 15 metros considerados como cota de inundação. Mas como a previsão segue sendo de chuva para os próximos dias, os moradores mais próximos ao leito do rio já retiraram pertences com o auxílio de caminhões da prefeitura. É o caso da família Cetolin, que, depois de ter a casa invadida pela água na cheia de setembro do ano passado, iria se mudar em definitivo neste próximo final de semana. Fátima Cetolin, 43 anos, agora tem duas casas a salvar, a de sua propriedade e a que estava alugada e abrigando a família desde setembro.