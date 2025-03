Inscrições para o projeto Bombeiro Mirim, na Serra, se encerram nesta quarta

Turma de bombeiros mirins de 2023, em Vacaria. Maria Elisabete / Divulgação

O projeto Bombeiro Mirim está com inscrições abertas em municípios da Serra até quarta-feira (5). As vagas são destinadas a crianças e adolescentes de 10 a 12 anos completos e que estejam cursando a partir do 5º ano do Ensino Fundamental em 2025.

Conforme o 5° Batalhão de Bombeiro Militar (5º BBM), as vagas são destinadas aos municípios de Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Farroupilha, Flores da Cunha, Canela, Gramado, São Marcos, Vacaria, Veranópolis, além de Lagoa Vermelha e Taquara.

As inscrições devem ser feitas por meio do formulário eletrônico ou por ficha de inscrição que pode ser retirada pelos pais ou responsáveis pelos alunos na sede do pelotão de bombeiros de cada município participante (veja abaixo).

Estão disponíveis 24 vagas para cada cidade, que serão distribuídas da seguinte forma: quatro reservadas para filhos de servidores da segurança pública; 10 para quem possui inscrição no Cadastro Único (CadÚnico); e outras 10 para crianças da comunidade em geral.

Para o preenchimento das vagas, um sorteio será realizado na sexta-feira (7), ainda sem horário definido. As crianças contempladas no sorteio serão convocadas para o exame físico, que será composto por exercícios de flexão de braço, polichinelo e corrida.

O programa

Conforme o edital divulgado pelo Corpo de Bombeiros, o projeto Bombeiro Mirim tem como objetivo oferecer a crianças e adolescentes informações, orientações, treinamento e educação preventiva que possa melhorar a percepção dos riscos e a prevenção de incêndios e acidentes.

O curso de Bombeiro Mirim será desenvolvido de abril a outubro de 2025. No total, serão 130 horas-aula. Não será cobrada taxa de inscrição e nem mensalidade para a permanência do aluno no programa.

Endereços dos pelotões de Bombeiros na Serra