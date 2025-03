Em um dia, quatro pessoas morrem em acidentes de trânsito na Serra

Uma criança ficou ferida no acidente da RS-122.

O final de semana foi violento no trânsito da Serra. Quatro pessoas perderam a vida em ruas e estradas de municípios da região, e ao menos outras duas ficaram gravemente feridas. Os acidentes foram registrados em Antônio Prado, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa e Veranópolis.

No primeiro caso, um homem natural da Argentina e identificado como Jacobo Raul de Olivera , de 35 anos, foi encontrado morto por volta das 6h30min de domingo (2) na Rua João Amazonas , em Carlos Barbosa . Conforme a Brigada Militar (BM), Olivera estava caído próximo ao cordão, com sangramento na cabeça e sinais de fraturas nos braços e pernas.

Segundo a delegada Maria Isabel Machado, a perícia identificou indícios de que ele tenha sido atropelado após ter dormido embaixo de um caminhão. Pela manhã, o motorista saiu com o veículo, contudo, não viu o homem e acabou o atropelando.

Também na manhã de domingo, o motorista de um Jetta teria atropelado quatro pessoas na Rua Rua Ciro Cini, em Bento Gonçalves, sem prestar socorro. Entre as vítimas estavam um homem de 30 anos e três mulheres, com idades entre 33 e 46 anos. Duas delas apresentaram ferimentos graves e foram encaminhadas para o Hospital Tacchini. Cerca de duas horas depois do acidente, uma delas morreu. A vítima foi identificada como Sandra Letícia de Carli, de 46 anos.