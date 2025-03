Estão abertas as inscrições para profissionais e estudantes interessados em participar do Canela LightFest

Estão abertas as inscrições para artistas visuais, designers, arquitetos, urbanistas e estudantes dessas áreas interessados em participar da primeira edição do Canela LightFest - Festival das Luzes, que ocorrerá entre os dias 1º e 4 de maio. Serão selecionadas cinco obras inéditas, que integrarão a programação do festival. As inscrições seguem até o dia 16 de março, pelo e-mail contato@festivaldasluzes.com.br