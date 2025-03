Polícia Civil de Bento Gonçalves analisa imagens para identificar autor de atropelamento que matou mulher e deixou três feridos

O atropelamento de quatro pessoas, e que resultou na morte de Sandra Leia de Carli, 46 anos, está sendo investigado pela Polícia Civil de Bento Gonçalves. O caso aconteceu na manhã de domingo (2), na Rua Ciro Cini, no bairro Santa Rita.

Segundo o delegado Rodrigo Morale, titular da 2ª Delegacia de Polícia de Bento, imagens estão sendo analisadas e depoimentos tomados para buscar identificar o condutor do Volkswagen Jetta que atropelou o grupo e fugiu sem prestar socorro .

Sandra chegou a ser socorrida, mas morreu cerca de duas horas após dar entrada no hospital. A despedida dela ocorre nesta segunda-feira (3), na sala D das Capelas São José, com sepultamento cemitério do bairro Barracão, em Bento Gonçalves.