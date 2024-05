A forte chuva que cai sobre o Rio Grande do Sul nas últimas horas e causa estragos e mortes em diferentes regiões deve persistir pelos próximos dias, de acordo com a Climatempo. Há previsão de temporais, com elevados níveis nas regiões Metropolitana, Serra, Vales e Central. Ao final da semana, o sol começa a surgir e a chuva cessa.