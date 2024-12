Casa pega fogo e morador morre em Erechim

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou pouco antes das 22h no bairro Cerâmica e tomou grandes proporções. O combate às chamas se estendeu até as 2h45min da madrugada desta quarta-feira (18).

Após controlar o fogo, os bombeiros tiveram acesso ao interior do imóvel e, em meio aos escombros, localizaram o corpo do homem. Cristino Dahmer morava na casa e no momento do incêndio estava sozinho no local.