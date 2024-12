Sem mínimo de eleitores, Passo Fundo não vai receber recursos da Consulta Popular 2024

A Consulta Popular da região do Conselho Regional de Desenvolvimento (Corede) Produção, que abrange Passo Fundo e mais 20 municípios , contabilizou 4.269 votos . Apesar da participação 5% maior que no ano anterior, Passo Fundo e outra seis cidades não atingiram o mínimo de votos necessários para receber o recurso.

Com o resultado, divulgado nesta segunda-feira (16), a verba estadual de R$ 1,7 milhão será repartida entre os demais 14 municípios. Cada um receberá R$ 123.469,00 . Ficaram de fora:

Conforme o presidente do Corede Produção, Evandro Silva, para ser contemplado, o município precisa ter a participação de pelo menos 2% dos eleitores. Em Passo Fundo , o número não alcançou 1% , com apenas 404 votos entre 150 mil aptos a votar .

— A nossa votação precisa melhorar . Eu atribuo isso ao Estado, município e cidadãos. O Estado precisa ter mais celeridade na aprovação dos projetos, além de comunicar melhor sobre a consulta. Os municípios precisam mobilizar seus Comudes (Conselhos Municipais de Desenvolvimento) para incentivar o voto, e as pessoas precisam se conscientizar da importância de participar. Todo recurso que vem para nós é bem-vindo — afirma Silva.

Dentre as cinco propostas disponíveis para escolha da população, a manutenção de estradas vicinais rurais na região da Produção ficou em primeiro lugar, com 1.863 votos, seguido por incentivo ao esporte e lazer, com 1.014 votos.