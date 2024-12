Moradores relatam água suja e abastecimento irregular em Lagoa Vermelha

Moradores de Lagoa Vermelha, município de 27,6 mil habitantes do norte gaúcho, relatam problemas com o abastecimento de água há pelo menos 45 dias em diferentes bairros da cidade.

Conforme os relatos, o fornecimento irregular e casos de água suja e mau cheiro têm se repetido semanalmente.

— Isso acontecia de vez em quando, mas agora é recorrente. E a água, quando volta, vem com cor escura. Não dá mais para beber água da torneira, minha alternativa foi colocar um filtro. Estamos nos mobilizando para denunciar a situação no Ministério Público — disse a moradora do Centro, Charise Bresolin.

No bairro Alto Pedregal, o morador Diovane Endrigo Telles registra a mesma situação. Segundo ele, a falta de água já chegou a durar de dois a três dias. Em todos os casos, ele afirma ter feito contato com a Corsan, mas sem solução.

— A situação de Lagoa Vermelha está muito complicada na parte da água. Além da falta, acontece da água vir suja, parece que com terra. Em partes parece que melhorou um pouco comparado como estava, mas as faltas ainda são muito frequentes — diz.

A prefeitura de Lagoa Vermelha diz estar ciente da situação, mas que o abastecimento de água e a resolução de problemas é de responsabilidade da Corsan, e que presta apoio quando necessário.

A reportagem procurou a Corsan, que informou que no último domingo (15), fez a lavagem periódica do decantador, dispositivo usado no tratamento da água, para separação de resíduos sólidos. Em 30 de novembro, também substituiu um registro por falha de vedação no reservatório subterrâneo do município.

O abastecimento teve que ser interrompido durante essas duas manutenções e, quando isso acontece, podem ocorrer desprendimento de micropartículas da canalização e alteração na coloração da água.

A companhia orienta os moradores a entrarem em contato se observarem mudanças na cor e cheiro da água, para que seja feito o expurgo de rede. O contato pode ser feito das seguintes formas:

Aplicativo Corsan (pelo celular)

Pelo site corsan.com.br (na Unidade de Atendimento Virtual)

(na Unidade de Atendimento Virtual) Por ligações gratuitas pelo telefone 0800.646.6444

Contato por WhatsApp (51) 99704-6644

Nota da Corsan

"A Corsan informa que, no último dia 30 de novembro, precisou substituir um registro por falha de vedação no reservatório subterrâneo de Lagoa Vermelha. Mais recentemente, no dia 15 de dezembro, fez a lavagem periódica do decantador, um dispositivo usado no tratamento da água, para separação de resíduos sólidos. Durante essas duas manutenções, o abastecimento teve que ser interrompido. Nesses casos, quando o sistema volta a funcionar, podem ocorrer desprendimento de micropartículas da canalização e alteração na coloração da água.

A Corsan orienta os clientes a entrarem em contato com a Companhia se observarem mudanças desse tipo, para que seja feito o expurgo de rede. O contato pode ser feito pelo aplicativo Corsan (no telefone celular), site www.corsan.com.br (na Unidade de Atendimento Virtual), por ligações gratuitas pelo telefone 0800.646.6444 ou WhatsApp (51) 99704-6644.

O tratamento da água fornecida à população segue os mais rigorosos padrões de eficiência e qualidade, de acordo com as exigências dos órgãos de controle do saneamento. São feitos mais de 500 testes diários em cada unidade de tratamento, todos eles realizados com equipamentos de última geração.