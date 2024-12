Corsan começa obras para reforçar rede de água nos bairros Vera Cruz, Hípica e Cohab

A Corsan/Aegea começou obras de ampliação e melhoria no abastecimento de água em Passo Fundo, nesta segunda-feira (9). Ao todo, serão 11 bairros contemplados , começando por Vera Cruz , Hípica e Cohab .

Neste primeiro momento, as obras ocorrem na Avenida Rio Grande , onde uma nova canalização com 300mm de diâmetro está sendo implantada para atender os bairros Zacchia, Valinhos e parte da Vera Cruz.

Após a implantação dos tubos, valas com cerca de 1 metro de profundidade serão protegidas por terra e brita provisoriamente. A expectativa é que o asfalto seja reposto em até 10 dias úteis após a instalação.

Equipes também trabalham na Rua Alegrete, perto do Cais Hípica, com a instalação de uma nova rede de água. Ali, haverá a interligação de um poço artesiano localizado na Rua Willian Richard até o reservatório do bairro Cohab Secchi.