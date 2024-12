Família procura por idoso desaparecido há um ano em Ijuí

Polícia Civil / Divulgação

No último sábado (14), completou um ano do desaparecimento de Waldir Heck, 74 anos, morador de Ijuí. O idoso foi visto pela filha uma última vez na noite de 14 de dezembro de 2023, na cidade do noroeste gaúcho.

Desde então, a única pista que a família e a Polícia Civil conseguiram foi que Waldir usou o transporte municipal na manhã de 15 de dezembro do ano passado. Naquele dia, foi registrada movimentação no cartão de ônibus do idoso, que teria saído do bairro São José, onde morava, e desembarcado no centro de Ijuí, não sendo mais foi visto.

Para os familiares o caso é um mistério. Na residência de Waldir, que morava sozinho, tudo é mantido conforme ele deixou: celular, chapéu e bloco de produtor rural sobre a mesa, assim como roupas dobradas em cima de uma cadeira. A camionete também permanece na garagem.

Conforme a família, o idoso tinha problemas de saúde, como diabetes, e estava debilitado. A filha, Aline Heck, conta ainda que na noite anterior ao sumiço, quando conversou com o pai, insistiu para que ele aceitasse ajuda e fosse ao médico, mas ele teria recusado.

Investigação

Os familiares registraram o desaparecimento de Heck junto à Polícia Civil no último 26 de dezembro, 12 dias após ele ter sido visto pela última vez. Para o órgão, a demora dificultou a investigação, pois câmeras de videomonitoramento não armazenam imagens por um período longo.

A família, por outro lado, afirma que o idoso costumava sair de casa e ficava dias fora. Ele pernoitava na casa da companheira, que mora em outro bairro de Ijuí, com frequência, e não tinha o hábito de levar o celular ou comunicar seu paradeiro.

Mesmo passado pouco mais de um ano do desaparecimento, a Polícia Civil continua investigando o caso e apurando novas informações:

— A partir do momento em que tomou conhecimento do fato, realizou todas as diligências disponíveis, averiguando todas as informações apuradas e/ou recebidas, e dessa forma continua trabalhando, com vistas a localização do Senhor Waldir Heck — disse o delegado Mauricio Posselt.