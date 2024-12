Chega a 14 número de mortos no terremoto em Vanuatu 

Katie Greenwood, chefe da Cruz Vermelha no Pacífico, escreveu na rede social X que o governo de Vanuatu registrou pelo menos 14 mortos confirmados e 200 feridos que são atendidos no principal hospital da Capital.

O hospital de Port Vila foi danificado, então tendas foram instaladas no exterior do prédio para atender os pacientes, disse a mesma fonte, depois de acrescentar que houve também interrupções importantes nas telecomunicações e que os dois principais reservatórios de água foram danificados.

"Os esforços de resposta imediata estão em andamento", informou o escritório da Organização das Nações Unidas (ONU) ao especificar que trabalham com seus parceiros humanitários no local e com as autoridades para superar os desafios de acesso e comunicação.