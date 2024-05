Pai e filho desapareceram nesta terça-feira (30), após um deslizamento de terra que ocorreu no km 38 da RS-122, em São Vendelino, na serra gaúcha. Devido à situação, registrada por volta das 17h30min, a rodovia está parcialmente bloqueada. As buscas pelos dois, que não tiveram as identidades divulgadas, devem ser retomadas na manhã desta quarta-feira (1º).