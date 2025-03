Festa das Colheitas ganha programação de missas, uma delas celebrada em italiano

Em um dos dias, a missa será celebrada pelo padre no idioma italiano Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Além de muita diversão, gastronomia e cultura, a 4ª edição da Festa das Colheitas, que ocorre de 7 a 23 de março em Caxias do Sul, também terá uma programação com missas. De acordo com o padre Leonardo Pereira, vigário-geral, as missas estão na programação da festa nos três domingos: nos dias 9, 16 e 23 de março, sempre às 10h.

As celebrações ocorrerão na Capela da Réplica, que lembra a primeira capelinha dedicada à Santa Tereza D'Ávila, padroeira da cidade. O espaço fica localizado em frente ao gramado e às arquibancadas da estrutura do espetáculo Som e Luz, no Parque da Festa da Uva. No dia 16, a missa será celebrada pelo padre no idioma italiano.

Durante a programação da Festa das Colheitas, uma capelinha estará circulando entre os expositores, uma tradição que simboliza a força e a fé das comunidades herdadas dos antepassados. O objetivo com a iniciativa é relembrar esse costume, que faz parte da tradição dos imigrantes, junto aos expositores da Festa.

Serviço:

Onde: Capela da Réplica de Caxias, no Parque da Festa da Uva

Sobre a Festa das Colheitas

Com o tema A cultura italiana transformada em festa, a 4ª Festa das Colheitas será realizada entre os dias 7 e 23 de março, às sextas-feiras, sábados e domingos, no Centro de Eventos do Parque de Exposições Mário Bernardino Ramos (Festa da Uva), em Caxias do Sul.