Hospitais de Gramado e Canela já não têm feridos em queda de avião; dois em estado grave foram transferidos a Porto Alegre

Uma mulher de 54 anos foi transferida para o Hospital Cristo Redentor , em Porto Alegre, nesta tarde. Ela está com queimaduras em 60% do corpo e entubada . Outra pessoa foi levada ao HPS de Porto Alegre, mas não há detalhes sobre o estado de saúde.

As duas vítimas em estado grave estavam no Hospital Arcanjo São Miguel, em Gramado. No início da tarde deste domingo, a sala de emergência e recepção já estava vazia. Dos dez feridos que estariam no local, oito já teriam sido liberados e dois encaminhados a Porto Alegre.