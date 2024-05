Bento Gonçalves foi um dos municípios mais atingidos pela chuva da semana passada no Rio Grande do Sul. Até o momento foram registradas sete mortes na cidade. Em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, na noite de terça-feira (7), o prefeito Diogo Segabinazzi Siqueira apresentou um panorama do atual cenário. Segundo ele, 10 pessoas estão desaparecidas, principalmente no interior do município.