Há uma semana, Garibaldi figurava entre as cidades mais atingidas da Serra, com parte da área central alagada pela cheia do Arroio Marrecão. Após a água retornar para o leito, a prefeitura apurou que as estradas do interior foram as áreas mais afetadas e estão em processo de restauração. Mas, com o Centro recuperado, a cidade se tornou referência na distribuição de donativos para outros municípios em situação mais grave.