Itens prioritários, como fardos de água e cestas básicas, não permanecem por muito tempo em estoque no ginásio do Seminário Nossa Senhora Aparecida, em Caxias do Sul, um dos pontos de coleta de doações para os atingidos pela chuva no RS. No começo da manhã desta terça-feira (7), dezenas de camionetes e vans já estavam estacionadas à espera que o local abrisse, às 8h. São centenas de voluntários que carregam os donativos e levam aos locais atingidos pelas chuvas da semana passada.