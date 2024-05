Com estradas destruídas por conta da chuva que atingiu o Estado, um grupo de agricultores do interior de Bento Gonçalves precisou transportar a pé, no último domingo (5), um gerador de 250kg a partir de Veranópolis. O equipamento é fundamental para manter ligados os freezers das propriedades, na tentativa de salvar os alimentos até a que a situação se normalize, já que as propriedades também estão há dias sem energia.