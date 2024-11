"Kids pretos" monitoraram Lula em novembro e dezembro de 2022, indica investigação da PF

A investigação da Polícia Federal sobre suposta trama golpista no Brasil concluiu que houve ações, nos meses de novembro e dezembro de 2022, para monitorar movimentações do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Agentes de operações especiais do Exército, conhecidos como “kids pretos”, faziam observações especialmente sobre Lula nas proximidades do hotel Meliá, em Brasília, local em que ele esteve hospedado durante o período de transição de governo.