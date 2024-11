Aliados de Jair Bolsonaro (PL) teriam elaborado um plano detalhado para garantir a fuga dele caso o golpe de Estado planejado após as eleições de 2022 fracassasse. O esquema incluía estratégias militares, ocupação de locais como os palácios do Planalto e Alvorada e apoio logístico das Forças Armadas, com o objetivo de proteger o então presidente e garantir sua retirada para um local seguro fora do país.