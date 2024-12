Prefeito eleito de Farroupilha destaca prioridades para o próximo mandato

Confira a entrevista completa

Jonas Tomazini: Vamos dar continuidade ao trabalho que já vem sendo realizado com seriedade e dedicação pela atual gestão, sempre com foco em melhorar a qualidade de vida dos farroupilhenses. A saúde seguirá como um dos pilares, com ampliação de serviços, fortalecimento da atenção básica e investimentos que facilitem o acesso da população. Exemplo: novo Posto de Saúde Central. Também daremos atenção à educação, buscando oferecer mais oportunidades para as crianças e jovens, com melhorias na infraestrutura escolar e na formação dos profissionais. Além disso, continuaremos a investir em infraestrutura, segurança e no fortalecimento do desenvolvimento econômico, incentivando o turismo, a inovação e as iniciativas culturais e esportivas. Com muito trabalho, planejamento e diálogo com a comunidade.