Bolsonaro usou as Forças Armadas para fazer ameaças veladas em, ao menos, oito ocasiões

Indiciado pela PF por suspeita de participar de trama golpista para se manter no poder após a derrota para Lula nas eleições de 2022, ex-presidente já havia mencionado um possível uso do Exército, especialmente, diversas vezes ao longo do seu mandato, como durante a pandemia de covid-19

22/11/2024 - 10h22min Atualizada em 22/11/2024 - 10h23min