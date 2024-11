Uma jovem, ainda não identificada, morreu em um acidente no fim da tarde desta terça-feira (26), em Caxias do Sul. A vítima estava conduzindo uma motocicleta na Rua Olímpio Suzin, no sentido do bairro Santa Fé à Barragem da Maestra, quando se envolveu em uma colisão com um caminhão-caçamba que seguia no sentido contrário.