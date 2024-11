Enani 2024 Notícia

Caxias do Sul integra pesquisa nacional sobre saúde e nutrição infantil

Nos próximos dias, entrevistadoras identificadas com camiseta e crachá farão visitas domiciliares a famílias do município para aplicação de questionário, além da avaliação de peso e altura de crianças com idade até seis anos

26/11/2024 - 18h12min