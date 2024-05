Os registros feitos nas delegacias de Polícia Civil ou online sobre pessoas que podem ter desaparecido devido à enchente que atingiu o Rio Grande do Sul, tem contribuído para ajudar equipes de resgate que estão atuando na Serra e em outras regiões do Estado. Além disso, o levantamento oficial da Defesa Civil, que mostra nesta terça-feira (7) o desaparecimento de 131 pessoas no RS, é feito com base nos registros oficiais.