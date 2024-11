A primeira fase de testes de um dispositivo que pretende organizar fios de telecomunicação em postes de energia elétrica deve ser concluída até o final deste ano, em Caxias do Sul. Os trabalhos começaram no segundo semestre de 2024, em 21 estruturas da Rua Os Dezoito do Forte, entre as ruas Marechal Floriano e Feijó Junior.