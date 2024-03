A testagem de uma nova plataforma nos próximos meses pode ditar o rumo da solução para um problema bem conhecido dos moradores de Caxias do Sul: o excesso de fiação nos postes. A tecnologia foi desenvolvida pela empresa Fixer, já foi apresentada à prefeitura e deve ser testada em postes da área central nas próximas semanas. Paralelamente, no mesmo período, devem ser retomadas as ações de limpeza e organização que iniciaram em abril de 2023, envolvendo empresas de telefonia e internet e a concessionária de energia elétrica.