Deve começar na próxima segunda-feira (8), em Caxias do Sul, a testagem de um dispositivo que tem o objetivo de organizar os cabos de telecomunicações nos postes. A tecnologia, que também deve acabar com o problema de excesso de fiação nas estruturas, foi desenvolvida pela empresa Fixer e será implantada, na primeira etapa, em 20 postes da Rua Os Dezoito do Forte, entre as ruas Marechal Floriano e Feijó Junior.