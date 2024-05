Pelo menos 30 sobreviventes do desmoronamento que atingiu a Ponte Ernesto Dornelles, na BR-470, entre Veranópolis e Bento Gonçalves, foram resgatados de helicóptero e por terra no início da tarde desta sexta-feira (3). As vítimas foram encontradas após as equipes de resgate conseguirem acessar o local, que está ilhado desde a última quarta-feira (1º). Outras 14 pessoas ainda aguardam pelo resgate. No mínimo quatro pessoas morreram no deslizamento de terra no local. Os nomes não são divulgados oficialmente, mas entre as vítimas estariam Rodrigo Cagol, 32 anos, e Elisa Bucco Tomasi, 22.