Em um vídeo publicado nas redes sociais (confira abaixo) no final da manhã desta sexta-feira (3), a prefeita de Santa Tereza, Gisele Caumo, destaca que as águas do Rio Taquari, que haviam invadido as ruas da cidade, recuaram um pouco. Na publicação, ela passa orientações à comunidade para enfrentar a situação delicada que o município vive e define o cenário atual como "catastrófico", após a terceira enchente sofrida pela cidade no período de oito meses.