A impossibilidade de helicópteros voarem na região, causada pela instabilidade do clima, faz com que a busca por desaparecidos e o resgate das famílias ilhadas siga apenas por meio terrestre no interior de Bento Gonçalves. As aeronaves do Exército que auxiliariam nos trabalhos não tiveram voos autorizados na manhã desta sexta-feira (3), segundo o prefeito Diogo Siqueira.