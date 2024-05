Um quartel general foi montado no ginásio da localidade de Faria Lemos, em Bento Gonçalves, para acolher as vítimas das cheias do Rio das Antas. A orientação é de que as famílias evacuem as suas casas, mas ainda há pessoas ilhadas em outras localidades próximas ao leito do rio. O ginásio conta com dezenas de voluntários, que auxiliam as pessoas que chegam ao local. No espaço estão sendo recebidas doações de roupas e alimentos.