Às margens do Rio Taquari, o município de Santa Tereza já contabiliza cerca de 220 famílias desabrigadas em função do risco de alagamento, que estão sendo acolhidas em locais seguros. O nível do rio já chegou há 23 metros, de acordo com a prefeita Gisele Caumo, volume muito próximo ao da tragédia de setembro do ano passado, quando chegou a 23,6 metros.