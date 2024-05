Um homem de 78 anos e uma mulher de 67, moradores do interior de Santa Tereza, foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros de Bento Gonçalves com auxílio de uma tirolesa. A remoção aconteceu na manhã desta quarta-feira (1°), após um deslizamento de terra atingir a lateral da moradia do casal. Cães de estimação também foram resgatados.