O desmoronamento de uma encosta da RS-431 deixou diversas famílias ilhadas nas localidades de Linha Alcântara, Imaculada Conceição e Vale Aurora, no interior de Bento Gonçalves. As comunidades estão localizadas às margens do Rio das Antas. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros tentam o resgate por terra, mas a dificuldade de acesso atrasa os salvamentos. Medicamentos já foram levados aos feridos e a operação se concentra no salão comunitário do distrito de Faria Lemos. Conforme o secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, são cerca de 60 pessoas ilhadas.