O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Caxias do Sul emitiu alerta no fim da madrugada desta quinta-feira (2) sobre a Represa Dal Bó. O aviso é para evacuação da área diante do nível de água - os bairros com maior perigo de registrarem alagamento são Fátima, São José e a região do Santa Catarina. Segundo informações nas redes sociais do Samae, faltam de 10 a 15 centímetros para o transbordamento da barragem. A comporta foi completamente aberta como medida de manter a água em nível mais baixo.