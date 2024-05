O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta vermelho válido até as 8h de quinta-feira (2), que abrange a Serra gaúcha. Segundo o aviso, o volume total de chuva pode ultrapassar os 100 milímetros em 24 horas, valor considerado bastante alto. A Climatempo, por sua vez, reclassificou para "perigo extremo" o nível de alerta meteorológico do Rio Grande do Sul.