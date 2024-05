Com o volume de chuva registrado no Rio Grande do Sul ao longo dos últimos três dias, o Rio das Antas está próximo de atingir a nova ponte entre Nova Roma do Sul e Farroupilha. Um vídeo registrado às 16h desta quarta-feira (1) mostra que o nível do rio é elevado, e já está próximo à nova estrutura — que foi inaugurada em janeiro, quatro meses após a ponte antiga ser levada pela cheia do rio, em setembro de 2023.