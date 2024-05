A região de Galópolis é uma das mais afetadas, em Caxias do Sul, pela chuva insistente e volumosa que cai sobre a região nesta quinta-feira (2). Segundo o tenente-coronel Márcio Müller Batista, são oito pessoas desaparecidas na região em função de deslizamentos - a informação também é confirmada pela prefeitura. Ao menos três equipes dos bombeiros trabalham no auxílio de famílias que estão na área de risco, em buscas e no atendimento aos atingidos.