A cinco dias da reabertura parcial do aeroporto Salgado Filho, a Fraport detalhou, nesta quarta-feira (16), como será a retomada do principal terminal aéreo do Rio Grande do Sul. No primeiro dia de operação, na segunda-feira (21), a pista contará com 71 voos (pousos e decolagens) e previsão de circulação de aproximadamente 9 mil passageiros.