Aos poucos, o retorno das operações no aeroporto Salgado Filho, previsto para 21 de outubro, uma segunda-feira, começa a tomar forma. Dois indicativos, das companhias TAP e Aerolíneas Argentinas, antecipados por Zero Hora, já remontam as escalas internacionais com destinos como Lisboa, Buenos Aires, Lima e Cidade do Panamá (veja a lista dos destinos abaixo).