Interdição do Salgado Filho Notícia

Número de passageiros de voos comerciais na Base Aérea de Canoas mais do que dobrou entre maio e agosto

Avanço ocorre diante do aumento da disponibilidade de aviões e da demanda reprimida. Mesmo em elevação durante operação emergencial, números estão 84% abaixo do observado no ano passado

30/09/2024 - 22h00min Atualizada em 30/09/2024 - 22h36min