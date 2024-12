Transporte coletivo Notícia

Tarifa de ônibus metropolitanos terá reajuste a partir de 2 de janeiro

Aumento vale para as modalidades executivo, seletivo e semidireto. As linhas comuns não terão acréscimo no valor

26/12/2024 - 16h03min Atualizada em 26/12/2024 - 17h42min