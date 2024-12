Leticia Batistela deve continuar na presidência da Procempa

Letícia Batistela será mantida pelos bons resultados. Prefeitura de Porto Alegre / Divulgação

Considerada a “joia da coroa” na administração de Porto Alegre, a Procempa deverá continuar sob comando da atual presidente, Letícia Batistela. Os partidos fizeram barro em torno do prefeito, tentando emplacar um afilhado sem as credenciais de Letícia, mas falou mais alto o resultado obtido na gestão dela, com inovação, rapidez no atendimento das demandas e nenhum escândalo, o que não é pouco para uma empresa que, no passado recente, frequentou as páginas policiais.

Letícia veio da iniciativa privada disposta a mostrar que uma empresa pública pode ser saudável, inovadora e capaz de dar respostas rápidas. Seu grande teste foi a enchente de maio. Além de coordenar uma operação para salvar os equipamentos e os dados da prefeitura, foi preciso buscar soluções para problemas nascidos com a enchente, como a necessidade de desenvolver aplicativos em tempo recorde e sob condições adversas, já que o Centro Administrativo ficou alagado e a sede da empresa também foi afetada.

Quando ela assumiu, Melo disse que tinha escolhido Letícia pelo perfil técnico e pela experiência nas áreas pública e privada e teve alinhamento com as entidades que compõem o Pacto Alegre.

— A Procempa terá papel fundamental no nosso desafio de tornar Porto Alegre uma cidade mais inteligente, com uma prefeitura digital que sirva bem o cidadão. E a trajetória da Letícia tem os elementos necessários para cumprir o papel de inovar com eficiência e dando as respostas urgentes que a cidade precisa — disse Melo na reunião do conselho de administração, em janeiro de 2021.