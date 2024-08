A 74 dias da data prevista para reabertura parcial do aeroporto Salgado Filho, o fluxo de passageiros na região metropolitana de Porto Alegre continua longe do registrado em um passado recente. O número de pessoas transportadas por via aérea caiu 92,69% no acumulado de maio e junho deste ano, primeiros dois meses sem o terminal da Capital, ante igual período de 2023.